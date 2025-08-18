뉴스7(전주)

[이슈K] ‘이춘석 사태’로 지역 정치권 지각변동

입력 2025.08.18 (19:35) 수정 2025.08.18 (20:10)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

정읍 3산단 잇단 화학물질 유출…“사각지대 해소 시급”

정읍 3산단 잇단 화학물질 유출…“사각지대 해소 시급”
임실군, 임산부·영유아 영양 돌보기 사업 추진

임실군, 임산부·영유아 영양 돌보기 사업 추진

다음
[앵커]

이슈K 시간입니다.

차명거래 의혹의 중심에 선 이춘석의원 사태로 지역 정치권이 요동치고 있습니다.

홍석빈 우석대학교 교양대학 교수와 함께 짚어봅니다.

어서 오십시오.

이춘석 의원이 지난 주에 7시간 동안 수사를 받았죠.

차명 거래 혐의를 일부 인정한 것 같은데, 앞으로 수사가 어떻게 되리라 전망하시나요?

[앵커]

이미 익산갑 지역구는 사고 지구당으로 지정됐죠.

사실상 중앙당 관리 감독 체제로 넘어 갔는데 앞으로 상황이 어떻게 전개 되리라 예상하시는지요?

[앵커]

지방선거를 앞두고 경선도 얼마 남지 않았습니다.

이른 감이 있지만, 지선은 물론 공석을 채우는 재보궐선거까지 어떻게 보십니까?

[앵커]

국회 법사위원장직도 잃게 되면서 전북 현안 추진도 차질이 우려됩니다.

어떻습니까?

[앵커]

정치 불신을 회복하기 위한 정치권의 노력도 필요할테죠?

[앵커]

여기까지 듣겠습니다.

고맙습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [이슈K] ‘이춘석 사태’로 지역 정치권 지각변동
    • 입력 2025-08-18 19:35:44
    • 수정2025-08-18 20:10:29
    뉴스7(전주)
[앵커]

이슈K 시간입니다.

차명거래 의혹의 중심에 선 이춘석의원 사태로 지역 정치권이 요동치고 있습니다.

홍석빈 우석대학교 교양대학 교수와 함께 짚어봅니다.

어서 오십시오.

이춘석 의원이 지난 주에 7시간 동안 수사를 받았죠.

차명 거래 혐의를 일부 인정한 것 같은데, 앞으로 수사가 어떻게 되리라 전망하시나요?

[앵커]

이미 익산갑 지역구는 사고 지구당으로 지정됐죠.

사실상 중앙당 관리 감독 체제로 넘어 갔는데 앞으로 상황이 어떻게 전개 되리라 예상하시는지요?

[앵커]

지방선거를 앞두고 경선도 얼마 남지 않았습니다.

이른 감이 있지만, 지선은 물론 공석을 채우는 재보궐선거까지 어떻게 보십니까?

[앵커]

국회 법사위원장직도 잃게 되면서 전북 현안 추진도 차질이 우려됩니다.

어떻습니까?

[앵커]

정치 불신을 회복하기 위한 정치권의 노력도 필요할테죠?

[앵커]

여기까지 듣겠습니다.

고맙습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
미국 철강·알루미늄 파생상품 <br>관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.