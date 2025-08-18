임실군, 임산부·영유아 영양 돌보기 사업 추진

동영상 고정 취소

[앵커]



임실군이 임산부와 영유아를 대상으로 영양 돌보기 사업을 추진합니다.



정읍시가 신태인시장 입점 상인을 모집합니다.



전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.



[리포트]



임실군이 임산부와 영유아 건강을 위해 영양플러스사업 대상자를 모집합니다.



대상은 임실에 사는 기준 중위소득 80% 이하 가구 임산부와 생후 72개월 이하 영유아입니다.



선정되면 영양 상담을 받고, 분유를 포함한 맞춤형 보충 식품 꾸러미를 제공받습니다.



[김충금/임실군 건강증진팀장 : "맞춤형 보충 식품 패키지를 월 2회 가정으로 직접 배송받게 되면, 영양 교육과 개인 맞춤형 영양 상담 서비스도…."]



정읍시가 전통시장 활성화를 위해 오는 29일까지 신태인시장 새 입점자를 모집합니다.



대상은 1, 2, 3차 식품이나 기타 생활 필수 품목 취급자로, 입점 공간은 일반 점포 4개와 창고 3개입니다.



공고일 기준 정읍시민이어야 하며 국세나 지방세 체납이 없어야 합니다.



[이태규/정읍시 전통시장팀장 : "빈 점포가 새롭게 채워지고 더 많은 주민이 찾는 활기찬 공간으로 거듭나길 기대합니다."]



장애인과 비장애인이 모두 이용할 수 있는 남원 반다비체육센터가 오는 11월 문을 엽니다.



남원시 이백면 낡은 체육시설을 새로 고쳐 만든 반다비체육센터는 좌식 배구와 배드민턴 같은 경기를 치를 수 있는 공간과 탈의실과 샤워장 등을 무장애 시설로 설계해 만들었습니다.



KBS 뉴스 이지현입니다.



영상편집:정영주



