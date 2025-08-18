뉴스7(제주)

[날씨] 제주 열대야·무더위 계속…내일 오후 산지 중심 ‘소나기’

입력 2025.08.18 (19:38) 수정 2025.08.18 (20:48)

8월의 절반이 지나도록 무더위는 계속되고 있습니다.

현재 해안 지역엔 폭염경보가 발효 중인데요.

폭염특보가 내려진 제주 곳곳에선 한낮 체감온도가 33도를 웃돌았습니다.

당분간 폭염의 기세는 여전할텐데요.

내일 제주시의 낮 기온은 33도까지 오르며 오늘보다 덥겠습니다.

밤에도 열기가 식지 못해 해안 지역을 중심으론 열대야가 나타나겠습니다.

내일도 하늘엔 구름이 많겠습니다.

대기가 불안정해서 산지를 중심으로 오후 사이 소나기가 내릴텐데요.

강수량은 5에서 40mm가 예상되고요.

강약을 반복하면서 소강상태를 보이는 곳도 많겠습니다.

자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.

내일 아침 기온은 성산과 고산 26도, 제주와 서귀포 27도 보이겠습니다.

낮 기온은 고산 31도, 성산 32도, 제주와 서귀포 33도로 오늘과 비슷하거나 1도가량 높겠고요.

북부 지역에선 자외선 지수가 ‘매우 높음’ 단계까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 제주 전 해상에서 잔잔하게 일겠고요.

당분간 남해서부서쪽먼바다에는 바다안개가 끼는 곳이 있겠습니다.

해상 안전사고에 유의하시기 바랍니다.

이번 주엔 소나기 소식이 잦습니다.

수요일에도 오후 사이, 산지를 중심으로 최대 40mm의 소나기가 내리겠습니다.

날씨였습니다.

