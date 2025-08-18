[정가직설] 강원FC 홈경기 분산 ‘무산’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원FC의 내년 홈경기 개최가 춘천에서 무산이 되면서 지역사회와 팬들이 강력히 반발하는 등 갈등이 확산하고 있습니다.



'정가직설'에서는 정치권으로까지 비화된 강원 FC 논란에 대해 알아봅니다.



