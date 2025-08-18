뉴스7(춘천)

[여기는 강릉] 강릉, 오봉 저수율 22.3%…가뭄 심화 ‘위기감 고조’ 외

입력 2025.08.18 (19:35) 수정 2025.08.18 (19:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[여기는 원주] 원주 토토미·철원 오대미 ‘고품질 쌀’ 선정 외

[여기는 원주] 원주 토토미·철원 오대미 ‘고품질 쌀’ 선정 외
[정가직설] 강원FC 홈경기 분산 ‘무산’

[정가직설] 강원FC 홈경기 분산 ‘무산’

다음
강릉시 주 상수원인 오봉저수지의 저수율이 오늘(18일) 오전 기준 22.3%로 하루 사이 0.6%P 감소해, 또다시 사상 최저치를 기록했습니다.

비상 급수 1단계에 들어간 강릉시는 수압 조절에 따른 생활용수 공급 축소 등 추가 대책을 검토하고 있습니다.

특히, 오봉저수지 저수율이 15% 미만으로 감소하면 고지대 차량 운반 급수 등도 예정돼 있어 시민 불편이 우려됩니다.

강릉국가유산야행, 역대 최다 15만 2천여 명 방문

강릉문화원은 이달(8월) 14일부터 16일까지 사흘간 강릉대도호부관아 등에서 열린 2025 강릉국가유산야행에 역대로 가장 많은 15만 2천여 명이 다녀갔다고 집계했습니다.

올해로 10주년을 맞은 강릉국가유산야행은 다양한 문화유산 관련 체험 프로그램 등으로 호평을 받았습니다.

“속초, 월 평균 73만여 명 체류”…주민등록 인구 9배

속초시는 KT 통신 데이터 등을 활용해 분석한 결과, 올해 상반기 속초시의 월평균 체류 인구는 73만여 명에 달하는 것으로 추산했습니다.

이는 속초시 주민등록 인구 8만 명의 9배가 넘는 겁니다.

속초시는 이번 분석을 토대로 체류형 콘텐츠를 강화하는 등 지역 소멸 위기에 대응할 방침입니다.

강릉·원주 제외 시·군, 택시 감차 추진

제5차 강원도 사업 구역별 택시 총량 고시에 따르면, 강릉과 원주의 택시 총량은 현재 면허 대수보다 각각 24대와 4대가 늘었습니다.

하지만 나머지 시군은 기존보다 한 자릿수에서 최대 209대까지 택시 총량이 줄었습니다.

이에 따라, 강릉과 원주를 제외하고 택시 총량이 감소한 시군은 2029년까지 5년 동안 총량 감소분에 대해 택시 감차 사업을 추진할 방침입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [여기는 강릉] 강릉, 오봉 저수율 22.3%…가뭄 심화 ‘위기감 고조’ 외
    • 입력 2025-08-18 19:35:39
    • 수정2025-08-18 19:56:54
    뉴스7(춘천)
강릉시 주 상수원인 오봉저수지의 저수율이 오늘(18일) 오전 기준 22.3%로 하루 사이 0.6%P 감소해, 또다시 사상 최저치를 기록했습니다.

비상 급수 1단계에 들어간 강릉시는 수압 조절에 따른 생활용수 공급 축소 등 추가 대책을 검토하고 있습니다.

특히, 오봉저수지 저수율이 15% 미만으로 감소하면 고지대 차량 운반 급수 등도 예정돼 있어 시민 불편이 우려됩니다.

강릉국가유산야행, 역대 최다 15만 2천여 명 방문

강릉문화원은 이달(8월) 14일부터 16일까지 사흘간 강릉대도호부관아 등에서 열린 2025 강릉국가유산야행에 역대로 가장 많은 15만 2천여 명이 다녀갔다고 집계했습니다.

올해로 10주년을 맞은 강릉국가유산야행은 다양한 문화유산 관련 체험 프로그램 등으로 호평을 받았습니다.

“속초, 월 평균 73만여 명 체류”…주민등록 인구 9배

속초시는 KT 통신 데이터 등을 활용해 분석한 결과, 올해 상반기 속초시의 월평균 체류 인구는 73만여 명에 달하는 것으로 추산했습니다.

이는 속초시 주민등록 인구 8만 명의 9배가 넘는 겁니다.

속초시는 이번 분석을 토대로 체류형 콘텐츠를 강화하는 등 지역 소멸 위기에 대응할 방침입니다.

강릉·원주 제외 시·군, 택시 감차 추진

제5차 강원도 사업 구역별 택시 총량 고시에 따르면, 강릉과 원주의 택시 총량은 현재 면허 대수보다 각각 24대와 4대가 늘었습니다.

하지만 나머지 시군은 기존보다 한 자릿수에서 최대 209대까지 택시 총량이 줄었습니다.

이에 따라, 강릉과 원주를 제외하고 택시 총량이 감소한 시군은 2029년까지 5년 동안 총량 감소분에 대해 택시 감차 사업을 추진할 방침입니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
미국 철강·알루미늄 파생상품 <br>관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.