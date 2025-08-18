뉴스7(청주)

[날씨] 충북 폭염특보…내일 오후 소나기

입력 2025.08.18 (19:39) 수정 2025.08.18 (19:51)

오늘도 무더위가 기승을 부리고 있습니다.

충북 전 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 일부 지역에서는 낮의 열기가 밤까지 이어지면서 열대야도 나타났는데요.

밤낮없는 더위는 당분간 계속됩니다.

내일도 청주 아침 기온 26도로 시작해 한낮에는 33도까지 오르겠고요.

습도가 높아 체감하는 더위는 이보다 더하겠습니다.

더위에 지치지 않도록 유의하시기를 바랍니다.

내일은 대체로 흐린 가운데 오후에는 소나기 소식이 들어있습니다.

예상되는 비의 양은 5에서 20mm 정도고요.

돌풍과 벼락을 동반하겠습니다.

다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.

내일 아침 기온 청주 26도, 충주와 괴산 24도, 제천은 23도로 출발하겠고요.

아침 출근길에는 안개가 껴 시야가 답답하겠습니다.

한낮 기온은 청주 33도, 충주와 음성 32도, 제천은 31도까지 올라 덥겠습니다.

당분간 하늘에는 구름만 지나겠고요.

더위의 기세는 꺾일 줄 모르겠습니다.

날씨였습니다.

