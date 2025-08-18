울산 주택 매매·전세 심리 4년 만에 최고
입력 2025.08.18 (19:43)
울산의 주택 매매와 전세시장 소비심리지수가 약 4년 만에 최고치를 기록했습니다.
국토연구원에 따르면 지난달 울산의 주택 매매시장 소비심리지수는 한 달 전에 비해 3.5포인트 오른 124.8로 2021년 9월 이후 가장 높았습니다.
같은 기간 울산의 주택 전세시장 소비심리지수도 118.8로 2021년 8월 이후 가장 높았습니다.
이 같은 울산의 주택 매매와 전세시장 소비심리지수는 전국 17개 시도 중 가장 높은 수치입니다.
울산의 주택 매매와 전세시장 소비심리지수가 약 4년 만에 최고치를 기록했습니다.
국토연구원에 따르면 지난달 울산의 주택 매매시장 소비심리지수는 한 달 전에 비해 3.5포인트 오른 124.8로 2021년 9월 이후 가장 높았습니다.
같은 기간 울산의 주택 전세시장 소비심리지수도 118.8로 2021년 8월 이후 가장 높았습니다.
이 같은 울산의 주택 매매와 전세시장 소비심리지수는 전국 17개 시도 중 가장 높은 수치입니다.
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr
-
