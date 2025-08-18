울산시, 중소기업 육성 자금 300억 지원
입력 2025.08.18 (19:45)
울산시는 자금난을 겪는 지역 중소기업을 위해 300억 원 규모의 육성자금을 지원합니다.
일반 기업에는 200억 원, 자동차 부품업체에는 100억 원이 배정되며, 대출 이자의 일부를 울산시가 보전합니다.
지원 신청은 다음 달 15일부터 19일까지 울산경제일자리진흥원에 온라인으로 할 수 있습니다.
울산시는 자금난을 겪는 지역 중소기업을 위해 300억 원 규모의 육성자금을 지원합니다.
