울산시, 중소기업 육성 자금 300억 지원

동영상 고정 취소

울산시는 자금난을 겪는 지역 중소기업을 위해 300억 원 규모의 육성자금을 지원합니다.



일반 기업에는 200억 원, 자동차 부품업체에는 100억 원이 배정되며, 대출 이자의 일부를 울산시가 보전합니다.



지원 신청은 다음 달 15일부터 19일까지 울산경제일자리진흥원에 온라인으로 할 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!