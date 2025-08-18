뉴스7(대전)

“쌀산업 위기 쌀가루로 돌파”…관건은 소비 확대

입력 2025.08.18 (19:44) 수정 2025.08.18 (20:23)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

정은경 장관, “장애인석 전수 조사 검토”

정은경 장관, “장애인석 전수 조사 검토”
[날씨] 대전·세종·충남 전역 폭염특보…내일 내륙 소나기

[날씨] 대전·세종·충남 전역 폭염특보…내일 내륙 소나기

다음
[앵커]

논산에 충남 최초의 쌀가루 제분시설이 들어섰습니다.

식생활 변화로 갈수록 줄고 있는 쌀 소비를 늘리기 위해 밀가루가 독점하고 있는 빵과 과자 등의 가공식품 시장에 뛰어들기 위해섭니다.

박해평 기자의 보도입니다.

[리포트]

저장탱크에 도정한 쌀을 붓자 이송관을 따라 쌀이 빨려 들어갑니다.

쌀은 세척과 분쇄 등 여러 과정을 거쳐 고운 쌀가루로 탈바꿈합니다.

이물질 검출과 입자 크기에 따라 여러번 체에 걸러내고 다시 분쇄되는 과정이 자동으로 이뤄집니다.

이렇게 만들어진 쌀가루는 빵과 면, 떡, 과자 등 다양한 가공식품의 원료로 지역 식품업체 등에 공급됩니다.

지난달 문을 연 충남 최초의 쌀가루 제분시설로 지역에서 생산한 쌀 소비를 위해 야심차게 출범한 신사업입니다.

글루텐이 없어 소화장애나 알레르기 우려가 적어 밀가루의 훌륭한 대체재로 시제품 모두 합격점을 받았습니다.

하지만 높은 생산단가가 걸림돌입니다.

[홍만기/쌀가루 공장 대표 : "제일 중요한 것이 생산량을 얼마나 저희들이 수주를 받느냐 거기에서 좀 (가격) 차이가 좀 날 거라고 생각합니다."]

가격 경쟁력은 판로 개척과 깊은 연관이 있는 만큼 논산시도 판로 개척을 중점 지원할 계획입니다.

[백성현/논산시장 : "학교 급식 또 외식업체 그리고 우리 가공식품을 생산하는 그런 사업체에 우리가 정기적으로 공급을 할 수 있도록 지금 주선을 하고 있고요."]

인구감소와 식생활 변화로 쌀 소비가 줄어들고 있는 가운데 밀가루를 대체할 수 있는 '지역 쌀 자립모델'이 성공을 거둘 수 있을 지 주목됩니다.

KBS 뉴스 박해평입니다.

촬영기자:강욱현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “쌀산업 위기 쌀가루로 돌파”…관건은 소비 확대
    • 입력 2025-08-18 19:44:34
    • 수정2025-08-18 20:23:36
    뉴스7(대전)
[앵커]

논산에 충남 최초의 쌀가루 제분시설이 들어섰습니다.

식생활 변화로 갈수록 줄고 있는 쌀 소비를 늘리기 위해 밀가루가 독점하고 있는 빵과 과자 등의 가공식품 시장에 뛰어들기 위해섭니다.

박해평 기자의 보도입니다.

[리포트]

저장탱크에 도정한 쌀을 붓자 이송관을 따라 쌀이 빨려 들어갑니다.

쌀은 세척과 분쇄 등 여러 과정을 거쳐 고운 쌀가루로 탈바꿈합니다.

이물질 검출과 입자 크기에 따라 여러번 체에 걸러내고 다시 분쇄되는 과정이 자동으로 이뤄집니다.

이렇게 만들어진 쌀가루는 빵과 면, 떡, 과자 등 다양한 가공식품의 원료로 지역 식품업체 등에 공급됩니다.

지난달 문을 연 충남 최초의 쌀가루 제분시설로 지역에서 생산한 쌀 소비를 위해 야심차게 출범한 신사업입니다.

글루텐이 없어 소화장애나 알레르기 우려가 적어 밀가루의 훌륭한 대체재로 시제품 모두 합격점을 받았습니다.

하지만 높은 생산단가가 걸림돌입니다.

[홍만기/쌀가루 공장 대표 : "제일 중요한 것이 생산량을 얼마나 저희들이 수주를 받느냐 거기에서 좀 (가격) 차이가 좀 날 거라고 생각합니다."]

가격 경쟁력은 판로 개척과 깊은 연관이 있는 만큼 논산시도 판로 개척을 중점 지원할 계획입니다.

[백성현/논산시장 : "학교 급식 또 외식업체 그리고 우리 가공식품을 생산하는 그런 사업체에 우리가 정기적으로 공급을 할 수 있도록 지금 주선을 하고 있고요."]

인구감소와 식생활 변화로 쌀 소비가 줄어들고 있는 가운데 밀가루를 대체할 수 있는 '지역 쌀 자립모델'이 성공을 거둘 수 있을 지 주목됩니다.

KBS 뉴스 박해평입니다.

촬영기자:강욱현
박해평
박해평 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
미국 철강·알루미늄 파생상품 <br>관세 확대…산업부 “지원 확대”

미국 철강·알루미늄 파생상품 관세 확대…산업부 “지원 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.