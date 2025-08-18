[날씨] 대전·세종·충남 전역 폭염특보…내일 내륙 소나기
입력 2025.08.18 (19:55) 수정 2025.08.18 (20:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.
우리 지역도 부여에 폭염경보가, 그밖에 모든 지역에 폭염주의보가 발효 중인데요.
더위는 밤낮을 가리지 않고 이번 주 내내 이어지겠습니다.
특히 아침 최저 기온이 25도 안팎, 체감온도는 이보다 더 높겠고요.
낮 기온도 33도 안팎까지 치솟겠습니다.
내일 하늘은 대체로 흐리겠고요.
오후 한때 일부 내륙에 소나기가 내릴 수 있겠습니다.
양은 5에서 20밀리미터로 지역별 편차가 크겠습니다.
내일 아침 기온 대전과 논산이 25도로 오늘과 비슷하겠고, 낮 기온은 세종 32도, 공주와 대전 33도까지 올라 역시 오늘만큼 덥겠습니다.
천안의 아침 기온 24도, 한낮에 아산이 33도를 보이겠습니다.
서천의 아침 기온 25도, 낮 기온은 청양이 33도까지 오르겠습니다.
바다의 물결은 전 해상에서 잔잔하겠습니다.
더위는 절기상 처서를 지나서 이달 말까지도 계속되겠습니다.
지금까지 날씨였습니다.
우리 지역도 부여에 폭염경보가, 그밖에 모든 지역에 폭염주의보가 발효 중인데요.
더위는 밤낮을 가리지 않고 이번 주 내내 이어지겠습니다.
특히 아침 최저 기온이 25도 안팎, 체감온도는 이보다 더 높겠고요.
낮 기온도 33도 안팎까지 치솟겠습니다.
내일 하늘은 대체로 흐리겠고요.
오후 한때 일부 내륙에 소나기가 내릴 수 있겠습니다.
양은 5에서 20밀리미터로 지역별 편차가 크겠습니다.
내일 아침 기온 대전과 논산이 25도로 오늘과 비슷하겠고, 낮 기온은 세종 32도, 공주와 대전 33도까지 올라 역시 오늘만큼 덥겠습니다.
천안의 아침 기온 24도, 한낮에 아산이 33도를 보이겠습니다.
서천의 아침 기온 25도, 낮 기온은 청양이 33도까지 오르겠습니다.
바다의 물결은 전 해상에서 잔잔하겠습니다.
더위는 절기상 처서를 지나서 이달 말까지도 계속되겠습니다.
지금까지 날씨였습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [날씨] 대전·세종·충남 전역 폭염특보…내일 내륙 소나기
-
- 입력 2025-08-18 19:55:05
- 수정2025-08-18 20:26:02
전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.
우리 지역도 부여에 폭염경보가, 그밖에 모든 지역에 폭염주의보가 발효 중인데요.
더위는 밤낮을 가리지 않고 이번 주 내내 이어지겠습니다.
특히 아침 최저 기온이 25도 안팎, 체감온도는 이보다 더 높겠고요.
낮 기온도 33도 안팎까지 치솟겠습니다.
내일 하늘은 대체로 흐리겠고요.
오후 한때 일부 내륙에 소나기가 내릴 수 있겠습니다.
양은 5에서 20밀리미터로 지역별 편차가 크겠습니다.
내일 아침 기온 대전과 논산이 25도로 오늘과 비슷하겠고, 낮 기온은 세종 32도, 공주와 대전 33도까지 올라 역시 오늘만큼 덥겠습니다.
천안의 아침 기온 24도, 한낮에 아산이 33도를 보이겠습니다.
서천의 아침 기온 25도, 낮 기온은 청양이 33도까지 오르겠습니다.
바다의 물결은 전 해상에서 잔잔하겠습니다.
더위는 절기상 처서를 지나서 이달 말까지도 계속되겠습니다.
지금까지 날씨였습니다.
우리 지역도 부여에 폭염경보가, 그밖에 모든 지역에 폭염주의보가 발효 중인데요.
더위는 밤낮을 가리지 않고 이번 주 내내 이어지겠습니다.
특히 아침 최저 기온이 25도 안팎, 체감온도는 이보다 더 높겠고요.
낮 기온도 33도 안팎까지 치솟겠습니다.
내일 하늘은 대체로 흐리겠고요.
오후 한때 일부 내륙에 소나기가 내릴 수 있겠습니다.
양은 5에서 20밀리미터로 지역별 편차가 크겠습니다.
내일 아침 기온 대전과 논산이 25도로 오늘과 비슷하겠고, 낮 기온은 세종 32도, 공주와 대전 33도까지 올라 역시 오늘만큼 덥겠습니다.
천안의 아침 기온 24도, 한낮에 아산이 33도를 보이겠습니다.
서천의 아침 기온 25도, 낮 기온은 청양이 33도까지 오르겠습니다.
바다의 물결은 전 해상에서 잔잔하겠습니다.
더위는 절기상 처서를 지나서 이달 말까지도 계속되겠습니다.
지금까지 날씨였습니다.
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.