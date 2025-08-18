뉴스7(대전)

[날씨] 대전·세종·충남 전역 폭염특보…내일 내륙 소나기

입력 2025.08.18 (19:55) 수정 2025.08.18 (20:26)

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.

우리 지역도 부여에 폭염경보가, 그밖에 모든 지역에 폭염주의보가 발효 중인데요.

더위는 밤낮을 가리지 않고 이번 주 내내 이어지겠습니다.

특히 아침 최저 기온이 25도 안팎, 체감온도는 이보다 더 높겠고요.

낮 기온도 33도 안팎까지 치솟겠습니다.

내일 하늘은 대체로 흐리겠고요.

오후 한때 일부 내륙에 소나기가 내릴 수 있겠습니다.

양은 5에서 20밀리미터로 지역별 편차가 크겠습니다.

내일 아침 기온 대전과 논산이 25도로 오늘과 비슷하겠고, 낮 기온은 세종 32도, 공주와 대전 33도까지 올라 역시 오늘만큼 덥겠습니다.

천안의 아침 기온 24도, 한낮에 아산이 33도를 보이겠습니다.

서천의 아침 기온 25도, 낮 기온은 청양이 33도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 전 해상에서 잔잔하겠습니다.

더위는 절기상 처서를 지나서 이달 말까지도 계속되겠습니다.

지금까지 날씨였습니다.

  [날씨] 대전·세종·충남 전역 폭염특보…내일 내륙 소나기
    입력 2025-08-18 19:55:05
    수정2025-08-18 20:26:02
    뉴스7(대전)
