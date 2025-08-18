중부내륙 고령 2터널 인근 25톤 트레일러 화재
입력 2025.08.18 (19:45) 수정 2025.08.18 (19:49)
오늘 오후 12시 반쯤 고령군 개진면 중부내륙고속도로 고령 2터널 인근에서 25톤 트레일러에 불이 나 30분 만에 진화됐습니다.
이 불로 인명피해는 없었지만, 고속도로 차량 통행에 차질을 빚었습니다.
경찰과 소방 당국은 차량 엔진 과열로 불이 난 것으로 보고 화재 원인을 조사 중입니다.
