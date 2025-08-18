중부내륙 고령 2터널 인근 25톤 트레일러 화재

동영상 고정 취소

오늘 오후 12시 반쯤 고령군 개진면 중부내륙고속도로 고령 2터널 인근에서 25톤 트레일러에 불이 나 30분 만에 진화됐습니다.



이 불로 인명피해는 없었지만, 고속도로 차량 통행에 차질을 빚었습니다.



경찰과 소방 당국은 차량 엔진 과열로 불이 난 것으로 보고 화재 원인을 조사 중입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!