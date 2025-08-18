[간추린 단신] 김대중 대통령 서거 16주기 광주·전남 추모식 외

동영상 고정 취소

김대중 대통령 서거 16주기를 맞아 광주와 전남에서도 추모식이 열렸습니다.



광주 빛고을시민문화관에서 열린 추모식에는 시민 등 2백여 명이 참석한 가운데 추도사와 추모 공연, 창작 연극 등이 진행됐습니다.



목포 김대중노벨평화상기념관에서도 추모식이 열려 모교 후배들이 쓴 편지 낭독 등이 진행됐습니다.



오는 21일 광주 빛고을시민문화관 아트스페이스 소극장에서는 김대중·이희호 옥중서신 낭독회와 추모음악회가 열립니다.



광주·전남 상생협의회…“특별자치단체 공동 연구”



지역 현안의 공동 대응을 위한 2025년 제 1차 광주·전남 상생협의회가 열렸습니다.



이번 협의회에서 광주연구원과 전남연구원은 '특별지방자치단체 설립을 위한 실행 전략'을 공동 연구 과제로 추진하기로 했습니다.



광주·전남 상생협의회는 일년에 두 차례 정례회의를 개최하고, 지역 상생 과제 발굴과 연구 협력체계 활성화 등을 추진해나갈 계획입니다.



“관용차 사적 사용”…여수시장 비서실장 송치



관용차를 사적으로 사용하다가 교통사고를 당한 여수시장의 비서실장이 검찰에 송치됐습니다.



경찰은 최근 별정직 6급인 여수시장 비서실장 김모 씨를 업무상 배임 혐의로 검찰에 송치했습니다.



김 씨는 지난 5월 여수시 선소대교 인근 도로에서 관용차를 몰다 다른 차와 부딪히는 사고를 당했습니다.



김 실장은 수백 차례에 걸쳐 관용차를 사적으로 운행한 혐의를 받고 있습니다.



아시아희망나무 광주봉사단, 캄보디아서 의료 봉사



광주 의료진들과 대학생 등으로 구성된 봉사단이 캄보디아에서 의료 봉사를 진행했습니다.



사단법인 아시아희망나무는 지난 14일부터 17일까지 광주 의료진과 대학생 등과 함께 광주봉사단을 꾸려 캄보디아 캄퐁스퓨주에서 현지인들에게 안과와 내과 등 진료와 수술을 제공했습니다.



아시아희망나무는 2014년 캄보디아에 광주진료소를 개소해 현재까지 53번의 의료 봉사를 했습니다.



