뉴스7(광주)

[날씨] 광주·전남 푹푹 찌는 무더위…이번 주도 35도 안팎

푹푹 찌는 무더위가 이어지고 있습니다.

광주 전남 전 지역에 폭염 특보가 발효 중인 가운데, 이번 주도 광주의 한낮 기온 33도 안팎까지 오르겠고요,

습도가 높아서 체감온도는 35도 안팎으로 찜통더위를 보이겠습니다.

최저 기온도 25도 이상으로 열대야도 나타나겠습니다.

당분간 하늘에는 구름이 다소 많겠고, 내일까지 곳곳에 소나기도 내리겠습니다.

광주와 전남 지역에 오늘과 내일 각각 5~40mm가 예상되고요,

소나기가 내리는 동안 천둥, 번개가 동반될 수 있겠습니다.

다음은 자세한 지역별 기온입니다.

내일 아침 기온 오늘과 비슷하거나 1도~2도가량 높겠습니다.

한낮 기온은 광주 33도, 영광 32도로 덥겠습니다.

순천의 한낮 기온 32도, 광양 33도까지 오르겠습니다.

목포의 한낮 기온 32도, 신안 31도, 강진 33도로 오늘과 비슷하거나 1도~2도가량 낮겠습니다.

바다의 물결은 내일 전 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다.

당분간 흐리거나 구름이 다소 많겠고, 한낮 체감온도는 계속해서 35도 안팎으로 무덥겠습니다.

날씨였습니다.

