뉴스 9 이재명 정부

이 대통령 “남북관계 중요…기존 남북합의 단계적 이행 준비”

입력 2025.08.18 (21:00) 수정 2025.08.18 (22:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오프닝

오프닝
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

다음
[앵커]

이재명 대통령이 기존 남북 합의 가운데 가능한 부분부터 단계적으로 이행할 수 있도록 준비하라고 오늘(18일) 을지국무회의에서 지시했습니다.

또 싸울 필요가 없는 평화가 가장 확실한 안보라고 강조했습니다.

광복절 경축사에 이어 남북 관계 개선 의지를 다시 한번 분명히 했습니다.

첫 소식, 방준원 기자입니다.

[리포트]

대통령 취임 후 처음으로 주재한 을지국무회의, 이재명 대통령은 굳건한 대비 태세를 당부하면서도, 동시에 긴장을 낮추는 용기가 필요하다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "진짜 유능한 안보는 평화를 지키는 것입니다. 싸울 필요가 없는 평화 상태가 가장 확실한 안보다라고 자주 말씀드리고 있습니다."]

그러면서 남북 합의 가운데 가능한 부분부터 단계적으로 이행을 준비하라고 관련 부처에 지시했습니다.

[이재명 대통령 : "급변하는 대외 여건 속에서 대한민국의 국익을 지키고, 외교적 공간을 넓혀가기 위해서는 남북 관계가 매우 중요합니다."]

광복절 경축사에서 밝힌 9·19 군사합의 복원 의지를 다시 한번 강조한 것으로 풀이됩니다.

을지연습은 최악의 상황에 대비한 훈련이지만 방어적 성격이라고 선을 그었습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "우리 국민의 생명과 안전을 지키는 방어적 성격으로, 이를 통해 북한을 공격하거나 한반도 긴장을 고조시키려는 의도가 없음을 분명히 했습니다."]

이 대통령은 또, 국제 질서 재편과 인공지능 발전 등으로 안보 개념 자체가 달라졌다며 통합 안보 역량을 강조했습니다.

대통령실은 남북 간 신뢰 회복이 단기간 이뤄지긴 쉽진 않지만, 회복 가능한 부분부터 차근차근 풀어나가겠다고 설명했습니다.

KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:김한빈 류재현/영상편집:이윤진/그래픽:고석훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “남북관계 중요…기존 남북합의 단계적 이행 준비”
    • 입력 2025-08-18 21:00:51
    • 수정2025-08-18 22:04:29
    뉴스 9
[앵커]

이재명 대통령이 기존 남북 합의 가운데 가능한 부분부터 단계적으로 이행할 수 있도록 준비하라고 오늘(18일) 을지국무회의에서 지시했습니다.

또 싸울 필요가 없는 평화가 가장 확실한 안보라고 강조했습니다.

광복절 경축사에 이어 남북 관계 개선 의지를 다시 한번 분명히 했습니다.

첫 소식, 방준원 기자입니다.

[리포트]

대통령 취임 후 처음으로 주재한 을지국무회의, 이재명 대통령은 굳건한 대비 태세를 당부하면서도, 동시에 긴장을 낮추는 용기가 필요하다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "진짜 유능한 안보는 평화를 지키는 것입니다. 싸울 필요가 없는 평화 상태가 가장 확실한 안보다라고 자주 말씀드리고 있습니다."]

그러면서 남북 합의 가운데 가능한 부분부터 단계적으로 이행을 준비하라고 관련 부처에 지시했습니다.

[이재명 대통령 : "급변하는 대외 여건 속에서 대한민국의 국익을 지키고, 외교적 공간을 넓혀가기 위해서는 남북 관계가 매우 중요합니다."]

광복절 경축사에서 밝힌 9·19 군사합의 복원 의지를 다시 한번 강조한 것으로 풀이됩니다.

을지연습은 최악의 상황에 대비한 훈련이지만 방어적 성격이라고 선을 그었습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "우리 국민의 생명과 안전을 지키는 방어적 성격으로, 이를 통해 북한을 공격하거나 한반도 긴장을 고조시키려는 의도가 없음을 분명히 했습니다."]

이 대통령은 또, 국제 질서 재편과 인공지능 발전 등으로 안보 개념 자체가 달라졌다며 통합 안보 역량을 강조했습니다.

대통령실은 남북 간 신뢰 회복이 단기간 이뤄지긴 쉽진 않지만, 회복 가능한 부분부터 차근차근 풀어나가겠다고 설명했습니다.

KBS 뉴스 방준원입니다.

촬영기자:김한빈 류재현/영상편집:이윤진/그래픽:고석훈
방준원
방준원 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

이재명 정부

더보기
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
광주 ‘AI 2단계’ 국무회의 통과…AX실증밸리 조성 탄력

광주 ‘AI 2단계’ 국무회의 통과…AX실증밸리 조성 탄력
이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”

이 대통령 “기존 남북합의 단계적 이행 준비”
이 대통령 “고의적 왜곡·허위 정보엔 책임 물어야 마땅” [지금뉴스]

이 대통령 “고의적 왜곡·허위 정보엔 책임 물어야 마땅” [지금뉴스]

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
철강 파생상품도 50% 관세…<br>수출기업 ‘2차 충격’

철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.