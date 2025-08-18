이 대통령 “고의적 왜곡·허위 정보엔 책임 물어야 마땅” [지금뉴스]

동영상 고정 취소

이재명 대통령이 오늘(18일) "정부를 감시하거나 견제하는 언론의 역할도 중요하지만, 고의적인 왜곡을 하거나 허위 정보를 알린다면 신속히 수정하도록 해야 한다"며 "그에 대한 책임도 물어야 하는 것이 마땅하다"고 말했습니다.



이 대통령은 대통령실에서 주재한 국무회의에서 참석자들이 "사실이 아닌 내용이 언론에 보도되면 반드시 짚고 넘어가야 한다"는 의견을 내자 이같이 언급했다고 강유정 대통령실 대변인이 브리핑에서 전했습니다.



이 대통령은 외국의 경우 허위·조작 뉴스를 엄하게 단속한다는 내용의 보고를 듣고는 "좋은 내용인 것 같다"며 "미디어의 변화라는 흐름을 따라가더라도 허위·조작 뉴스는 반드시 해결해야 하는 문제"라고 강조했습니다.



국무회의에서는 정부의 정책 홍보를 효율화하기 위한 방안도 논의됐습니다.



문화체육관광부는 각 부처 장·차관의 SNS를 활성화하는 등 디지털 중심으로 홍보 방식을 전환해야 한다고 제안했고, 이 대통령은 "정부 부처의 홍보실적 평가 기준을 재점검해야 한다"며 부처별 홍보 수단 운영 실태를 파악해 보고해 달라고 지시했습니다.



(영상편집: 이채원)



