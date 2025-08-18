뉴스9(광주)

광주 ‘AI 2단계’ 국무회의 통과…AX실증밸리 조성 탄력

입력 2025.08.18 (21:39) 수정 2025.08.18 (22:11)

[뉴스9 광주·전남 헤드라인]

‘미확인’ 상무지구 지하시설 용도는?

[앵커]

광주시의 미래 성장동력인 인공지능 2단계 사업이 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의를 통과했습니다.

시민들의 일상 생활과 주요 산업을 AI 중심으로 전환하는 게 2단계 사업의 핵심인데요.

예비타당성 조사 면제도 유력한 상황이어서 사업에 탄력이 붙을 것으로 기대됩니다.

김호 기자입니다.

[리포트]

광주 인공지능 집적단지 1단계 사업 현장입니다.

국가 AI 데이터센터를 비롯해 70여 종의 실증장비와 대형 드라이빙 시뮬레이터가 들어섰습니다.

이 같은 시설을 활용해 인공지능 전환 기술을 개발하는 AX 실증밸리 조성사업 추진계획이 국무회의를 통과했습니다.

이에 따라 광주시는 내년부터 AI 2단계 사업을 본격적으로 추진합니다.

2단계 사업의 총 사업비는 6천억 원, 5년 동안 크게 세 가지 분야에서 사업이 진행됩니다.

우선 자율주행차 등 첨단 모빌리티 기술개발과 AI 기반 전력망 운영을 위한 에너지 분야에 3천억 원이 투입됩니다.

교통과 돌봄 등 시민 생활과 AI를 연계하는 2천억 원 규모의 실증사업도 추진됩니다.

연구부터 실증, 상용화까지 모든 과정을 종합 지원하는 기반시설도 조성할 계획입니다.

[강기정/광주시장 : "1단계 사업이 AI 인프라를 구축하는 인프라 구축 시기였다면 제2단계는 본격적으로 AI가 도시와 시민생활을 혁신하는 도시 혁신 프로젝트입니다."]

AI 2단계 사업의 예비타당성 조사 면제 여부는 조만간 국가연구개발사업평가 총괄위원회을 거쳐 최종 확정될 것으로 예상됩니다.

광주시는 2단계 사업과 함께 국가 AI 집적단지와 AI 규제자유특구 지정, 국가 AI컴퓨팅센터 유치를 통해 AI 국가 시범도시를 조성해나간다는 계획입니다.

KBS 뉴스 김호입니다.

촬영기자:신한비/영상편집:이성훈

