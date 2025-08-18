민주당, ‘광복절 기념사 논란’ 독립기념관장 파면 촉구
입력 2025.08.18 (21:45) 수정 2025.08.18 (21:48)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
더불어민주당이 '광복은 연합군의 선물'이라는 광복절 기념사로 논란을 빚고 있는 김형석 독립기념관장의 즉각적인 파면을 거듭 촉구했습니다.
정청래 민주당 대표는 오늘(18일) 국회 최고위원회의에서 해당 기념사를 망언으로 규정하며 "역사 내란 세력도 철저하게 척결하겠다"고 강조했습니다.
김병기 원내대표도 "순국선열과 독립운동가의 희생을 정면으로 부정하는 폭거"라고 비판하며 즉각 파면을 촉구했습니다.
정청래 민주당 대표는 오늘(18일) 국회 최고위원회의에서 해당 기념사를 망언으로 규정하며 "역사 내란 세력도 철저하게 척결하겠다"고 강조했습니다.
김병기 원내대표도 "순국선열과 독립운동가의 희생을 정면으로 부정하는 폭거"라고 비판하며 즉각 파면을 촉구했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 민주당, ‘광복절 기념사 논란’ 독립기념관장 파면 촉구
-
- 입력 2025-08-18 21:45:58
- 수정2025-08-18 21:48:02
더불어민주당이 '광복은 연합군의 선물'이라는 광복절 기념사로 논란을 빚고 있는 김형석 독립기념관장의 즉각적인 파면을 거듭 촉구했습니다.
정청래 민주당 대표는 오늘(18일) 국회 최고위원회의에서 해당 기념사를 망언으로 규정하며 "역사 내란 세력도 철저하게 척결하겠다"고 강조했습니다.
김병기 원내대표도 "순국선열과 독립운동가의 희생을 정면으로 부정하는 폭거"라고 비판하며 즉각 파면을 촉구했습니다.
정청래 민주당 대표는 오늘(18일) 국회 최고위원회의에서 해당 기념사를 망언으로 규정하며 "역사 내란 세력도 철저하게 척결하겠다"고 강조했습니다.
김병기 원내대표도 "순국선열과 독립운동가의 희생을 정면으로 부정하는 폭거"라고 비판하며 즉각 파면을 촉구했습니다.
-
-
백상현 기자 bsh@kbs.co.kr백상현 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.