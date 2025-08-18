‘2026학년도 수능’ 원서접수 21일 시작

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원도교육청은 이달(8월) 21일부터 다음 달(9월) 5일까지 '2026학년도 대학입학수학능력시험' 원서를 접수합니다.



특히, 올해부턴 인터넷 원서 접수가 전면 시행돼 수험생은 사전에 인터넷에서 원서를 입력하고 수수료도 납부해야 합니다.



또, 해당 학교나 교육지원청에서 접수증을 받아야 합니다.



