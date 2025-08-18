‘2025년 을지연습’ 시작…대비 태세 점검
전쟁 등 국가비상사태에 대비한 2025년 을지연습이 오늘(18일)부터 나흘 동안 실시됩니다.
강원도는 첫날(18일) 도청에서 김진태 강원도지사 주재로 '최초 상황 보고 회의'를 열었습니다.
올해는 사이버와 드론 테러에 대한 대응 훈련이 집중적으로 실시됩니다.
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
