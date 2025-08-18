전국체전 충북 선수단 1,711명 참가
입력 2025.08.18 (21:46) 수정 2025.08.18 (22:05)
올해 전국체육대회가 오는 10월 부산에서 열리는 가운데 충북은 50가지 종목에 선수단 1,711명이 참가합니다.
선수가 1,209명, 임원이 502명으로 지난해보다 40명이 늘었습니다.
이번 전국체전에 충북에선 양궁의 김우진 선수 등 종목별 국가대표 선수들이 모두 참가합니다.
충북이 불참하는 종목은 선수층이 얇은 육상 트랙을 비롯해 수영 다이빙, 핀수영, 사이클, 근대5종 등입니다.
김영중 기자 gnome@kbs.co.kr김영중 기자의 기사 모음
