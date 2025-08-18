“균형발전 위해 지방분권 개헌해야”

동영상 고정 취소

'부산시민운동단체연대'는 오늘(18일)기자회견을 열고 "이재명 정부 국정 목표 실현을 위해 지방분권 개헌이 필요하다"고 밝혔습니다.



이들은 "지역 주도 발전 기반 마련을 위해 국세와 지방세 비율을 6대 4 수준으로 조정하고 지방교부세 비율도 기존 19.24%에서 23% 정도로 확충해야 한다"고 주장했습니다.



또 해수부 이전과 관련해서는 "각 부처에 분산된 기능 복원과 2차관제 도입이 필요하다"고 강조하고 "지방시대위원회를 집행력을 갖춘 행정위원회급으로 격상할 것"을 제안했습니다.



