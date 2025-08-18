“균형발전 위해 지방분권 개헌해야”
입력 2025.08.18 (21:47) 수정 2025.08.18 (22:17)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
'부산시민운동단체연대'는 오늘(18일)기자회견을 열고 "이재명 정부 국정 목표 실현을 위해 지방분권 개헌이 필요하다"고 밝혔습니다.
이들은 "지역 주도 발전 기반 마련을 위해 국세와 지방세 비율을 6대 4 수준으로 조정하고 지방교부세 비율도 기존 19.24%에서 23% 정도로 확충해야 한다"고 주장했습니다.
또 해수부 이전과 관련해서는 "각 부처에 분산된 기능 복원과 2차관제 도입이 필요하다"고 강조하고 "지방시대위원회를 집행력을 갖춘 행정위원회급으로 격상할 것"을 제안했습니다.
이들은 "지역 주도 발전 기반 마련을 위해 국세와 지방세 비율을 6대 4 수준으로 조정하고 지방교부세 비율도 기존 19.24%에서 23% 정도로 확충해야 한다"고 주장했습니다.
또 해수부 이전과 관련해서는 "각 부처에 분산된 기능 복원과 2차관제 도입이 필요하다"고 강조하고 "지방시대위원회를 집행력을 갖춘 행정위원회급으로 격상할 것"을 제안했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “균형발전 위해 지방분권 개헌해야”
-
- 입력 2025-08-18 21:47:53
- 수정2025-08-18 22:17:48
'부산시민운동단체연대'는 오늘(18일)기자회견을 열고 "이재명 정부 국정 목표 실현을 위해 지방분권 개헌이 필요하다"고 밝혔습니다.
이들은 "지역 주도 발전 기반 마련을 위해 국세와 지방세 비율을 6대 4 수준으로 조정하고 지방교부세 비율도 기존 19.24%에서 23% 정도로 확충해야 한다"고 주장했습니다.
또 해수부 이전과 관련해서는 "각 부처에 분산된 기능 복원과 2차관제 도입이 필요하다"고 강조하고 "지방시대위원회를 집행력을 갖춘 행정위원회급으로 격상할 것"을 제안했습니다.
이들은 "지역 주도 발전 기반 마련을 위해 국세와 지방세 비율을 6대 4 수준으로 조정하고 지방교부세 비율도 기존 19.24%에서 23% 정도로 확충해야 한다"고 주장했습니다.
또 해수부 이전과 관련해서는 "각 부처에 분산된 기능 복원과 2차관제 도입이 필요하다"고 강조하고 "지방시대위원회를 집행력을 갖춘 행정위원회급으로 격상할 것"을 제안했습니다.
-
-
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
부산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.