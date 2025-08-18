김대중 대통령 서거 16주기 광주·전남 추모식

동영상 고정 취소

김대중 대통령 서거 16주기를 맞아 광주와 전남에서도 추모식이 열렸습니다.



광주 빛고을시민문화관에서 열린 추모식에는 시민 등 2백여 명이 참석한 가운데 추도사와 추모 공연, 창작 연극 등이 진행됐습니다.



목포 김대중노벨평화상기념관에서도 추모식이 열려 모교 후배들이 쓴 편지 낭독 등이 진행됐습니다.



오는 21일 광주 빛고을시민문화관 아트스페이스 소극장에서는 김대중·이희호 옥중서신 낭독회 및 추모음악회가 열립니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!