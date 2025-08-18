군산시-건보공단, ‘불법도청 의혹’ 요양원 합동 조사

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

조계종 금산사 산하의 군산 모 요양원에 대해 군산시와 국민건강보험공단이 합동 조사에 착수했습니다.



군산시와 건보공단은 앞으로 며칠간 요양급여 부정 수급 문제 등을 중점적으로 살펴볼 계획입니다.



최근 KBS는 해당 요양원에서 벌어진 직원 불법 도청과 직장 내 괴롭힘 의혹에 대해 연속 보도한 바 있습니다.



