“프로 마운드에 단 한번이라도 밟는다면 죽어도 행복”

2년 연속 천만 관중 시대를 앞둔 프로야구.



단 한 번이라도 그라운드를 밟기 위해 도전장을 던진 야구 미생들이 있습니다.



살을 찌우고 빼고, 회사에 사표까지 쓰며 꿈을 키워온 트라이아웃 참가자들을 박주미 기자가 만나봤습니다.



[리포트]



유니폼부터 각양각색 준비 동작도 다양합니다.



야심 차게 도전장을 던진 19명의 참가자 가운데 미국 프로야구 유니폼을 입은 참가자는 단 한 명 탬파베이 레이스 출신 신우열입니다.



배재고 시절 4할까지 쳤지만 2019년 드래프트에선 미지명.



반면 2023년 메이저리그 드래프트에서 탬파베이에 지명됐지만 마이너리그만 전전했습니다.



힘이 부족하단 평가에 몸무게를 20kg이나 늘려 두드리는 마지막 도전.



[현장 : "오!!!"]



배트를 휘두를 때마다 지켜보는 모든 스카우트가 일제히 고개를 들었다 내렸다 평가지에 빼곡히 메모를 써 내려갑니다.



[신우열 : "정말 마지막이라고 생각하고 (한국에) 들어와서 도전하는 만큼 정말 간절하게 생각하고 준비하고 있습니다."]



간절함을 담아 던진 선성권의 공이 시속 146km를 기록하자 주변이 또 웅성거립니다.



예능 프로그램에 출연도 했고 2년 정도 다니던 회사까지 그만둘 정도의 야구광 독립 야구를 거쳐 오늘 여기까지 왔습니다.



[선성권 : "프로 유니폼 입고 1군 마운드에 단 한 번이라도 밟아서 그런 소중한 기회가 제게도 찾아온다면 정말 죽었다 깨어나도 행복할 것 같습니다."]



국내 프로야구 선수를 위해 멀리 캐나다에서 건너온 열여덟 살 도전자까지.



제2의 한선태, 제2의 황영묵을 꿈꾸는 야구 미생들, 간절하고 절박한 꿈의 결과는 다음 달 17일 신인 드래프트를 통해 드러납니다.



KBS 뉴스 박주미입니다.



촬영기자:최진영/영상편집:이태희



