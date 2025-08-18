뉴스 9

“프로 마운드에 단 한번이라도 밟는다면 죽어도 행복”

입력 2025.08.18 (21:49) 수정 2025.08.18 (22:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[스포츠9 헤드라인]

[스포츠9 헤드라인]
허구연 총재, 류지현 감독과 함께 야구 관람을?

허구연 총재, 류지현 감독과 함께 야구 관람을?

다음
[앵커]

2년 연속 천만 관중 시대를 앞둔 프로야구.

단 한 번이라도 그라운드를 밟기 위해 도전장을 던진 야구 미생들이 있습니다.

살을 찌우고 빼고, 회사에 사표까지 쓰며 꿈을 키워온 트라이아웃 참가자들을 박주미 기자가 만나봤습니다.

[리포트]

유니폼부터 각양각색 준비 동작도 다양합니다.

야심 차게 도전장을 던진 19명의 참가자 가운데 미국 프로야구 유니폼을 입은 참가자는 단 한 명 탬파베이 레이스 출신 신우열입니다.

배재고 시절 4할까지 쳤지만 2019년 드래프트에선 미지명.

반면 2023년 메이저리그 드래프트에서 탬파베이에 지명됐지만 마이너리그만 전전했습니다.

힘이 부족하단 평가에 몸무게를 20kg이나 늘려 두드리는 마지막 도전.

[현장 : "오!!!"]

배트를 휘두를 때마다 지켜보는 모든 스카우트가 일제히 고개를 들었다 내렸다 평가지에 빼곡히 메모를 써 내려갑니다.

[신우열 : "정말 마지막이라고 생각하고 (한국에) 들어와서 도전하는 만큼 정말 간절하게 생각하고 준비하고 있습니다."]

간절함을 담아 던진 선성권의 공이 시속 146km를 기록하자 주변이 또 웅성거립니다.

예능 프로그램에 출연도 했고 2년 정도 다니던 회사까지 그만둘 정도의 야구광 독립 야구를 거쳐 오늘 여기까지 왔습니다.

[선성권 : "프로 유니폼 입고 1군 마운드에 단 한 번이라도 밟아서 그런 소중한 기회가 제게도 찾아온다면 정말 죽었다 깨어나도 행복할 것 같습니다."]

국내 프로야구 선수를 위해 멀리 캐나다에서 건너온 열여덟 살 도전자까지.

제2의 한선태, 제2의 황영묵을 꿈꾸는 야구 미생들, 간절하고 절박한 꿈의 결과는 다음 달 17일 신인 드래프트를 통해 드러납니다.

KBS 뉴스 박주미입니다.

촬영기자:최진영/영상편집:이태희

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “프로 마운드에 단 한번이라도 밟는다면 죽어도 행복”
    • 입력 2025-08-18 21:49:52
    • 수정2025-08-18 22:03:02
    뉴스 9
[앵커]

2년 연속 천만 관중 시대를 앞둔 프로야구.

단 한 번이라도 그라운드를 밟기 위해 도전장을 던진 야구 미생들이 있습니다.

살을 찌우고 빼고, 회사에 사표까지 쓰며 꿈을 키워온 트라이아웃 참가자들을 박주미 기자가 만나봤습니다.

[리포트]

유니폼부터 각양각색 준비 동작도 다양합니다.

야심 차게 도전장을 던진 19명의 참가자 가운데 미국 프로야구 유니폼을 입은 참가자는 단 한 명 탬파베이 레이스 출신 신우열입니다.

배재고 시절 4할까지 쳤지만 2019년 드래프트에선 미지명.

반면 2023년 메이저리그 드래프트에서 탬파베이에 지명됐지만 마이너리그만 전전했습니다.

힘이 부족하단 평가에 몸무게를 20kg이나 늘려 두드리는 마지막 도전.

[현장 : "오!!!"]

배트를 휘두를 때마다 지켜보는 모든 스카우트가 일제히 고개를 들었다 내렸다 평가지에 빼곡히 메모를 써 내려갑니다.

[신우열 : "정말 마지막이라고 생각하고 (한국에) 들어와서 도전하는 만큼 정말 간절하게 생각하고 준비하고 있습니다."]

간절함을 담아 던진 선성권의 공이 시속 146km를 기록하자 주변이 또 웅성거립니다.

예능 프로그램에 출연도 했고 2년 정도 다니던 회사까지 그만둘 정도의 야구광 독립 야구를 거쳐 오늘 여기까지 왔습니다.

[선성권 : "프로 유니폼 입고 1군 마운드에 단 한 번이라도 밟아서 그런 소중한 기회가 제게도 찾아온다면 정말 죽었다 깨어나도 행복할 것 같습니다."]

국내 프로야구 선수를 위해 멀리 캐나다에서 건너온 열여덟 살 도전자까지.

제2의 한선태, 제2의 황영묵을 꿈꾸는 야구 미생들, 간절하고 절박한 꿈의 결과는 다음 달 17일 신인 드래프트를 통해 드러납니다.

KBS 뉴스 박주미입니다.

촬영기자:최진영/영상편집:이태희
박주미
박주미 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
철강 파생상품도 50% 관세…<br>수출기업 ‘2차 충격’

철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.