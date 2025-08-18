허구연 총재, 류지현 감독과 함께 야구 관람을?
입력 2025.08.18 (21:50)
이번 주 토요일이 야구인의 날인데요.
허구연 총재와 국가대표팀 류지현 감독과 함께 극장에서 야구를 보는 뷰잉 파티가 개최돼 화제를 모으고 있습니다.
베이징 올림픽에서 쿠바를 이겨 금메달을 땄던 날 바로 8월 23일이 야구인의 날인데요.
이번 주 토요일 이날을 기념하기 위해 대한민국 야구의 산증인인 허구연 총재.
그리고 대한민국 야구팀 선장 류지현 감독과 극장에서 야구를 볼수 있는 행사가 열립니다.
일명 뷰잉 파티에선 엘지 대 기아 경기 관전 포인트를 짚어주고, 질의응답, 여기에 팬 사인회까지 열릴 예정입니다.
