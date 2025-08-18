제주형 건강주치의 시범사업 10월부터 시행

동영상 고정 취소

제주도가 전국 최초로 추진하는 '건강주치의 시범 사업'이 오는 10월부터 2년간 시행됩니다.



제주도는 예산 5억 4천여만 원을 들여 제주시 삼도동과 구좌읍, 애월읍과 서귀포시 대정읍, 안덕면, 표선면, 성산읍 등 7개 읍면동 65살 이상 노인과 12살 이하 아동을 대상으로 건강주치의 사업을 시범 시행하는데, 희망자는 집 근처 병원에 등록하면 맞춤형 건강 관리를 받을 수 있다고 밝혔습니다.



이 사업을 위한 수행 의료기관은 공모를 거쳐 다음 달 최종 선정될 예정입니다.



