여름 수상레저기구 위반 행위 잇따라 적발

서귀포해양경찰서는 어제 서귀포시 남원읍 신흥포구 남동쪽 해상에서 미등록 동력수상레저기구를 운항한 40대와 보험 가입 없이 수상레저기구를 운항한 30대를 잇따라 적발했습니다.



이보다 앞선 지난 16일에도 서귀포시 대정읍 가파도 남쪽 해상에서 면허정지 상태에서 수상레저기구를 운항한 50대를 적발하는 등 지난 주말 사이 모두 5건을 적발했습니다.



