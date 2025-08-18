충북시군의회의장, 수재민 돕기 성금 전달
입력 2025.08.18 (21:52) 수정 2025.08.18 (22:05)
충북시군의회의장협의회가 호우 피해 주민을 위해 오늘 성금 300만 원을 대한적십자사 충북지사에 전달했습니다.
협의회는 피해 주민들의 일상 회복을 바라는 마음과 지역과 이웃의 어려움을 함께하는 지방의회의 협력 의지를 담아 성금을 전달하게 됐다고 설명했습니다.
협의회는 피해 주민들의 일상 회복을 바라는 마음과 지역과 이웃의 어려움을 함께하는 지방의회의 협력 의지를 담아 성금을 전달하게 됐다고 설명했습니다.
