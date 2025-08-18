충북 을지연습 10개 시·군 실시

동영상 고정 취소

충청북도의 올해 을지연습이 오늘 시작돼 나흘 동안 청주시를 제외한 10개 시·군에서 진행됩니다.



올해 훈련은 민·관·군·경 합동으로 드론과 사이버 공격에 대한 대응과 적의 공격 상황을 가정한 도상 연습 등 실전 중심으로 진행됩니다.



청주시는 지난달 호우에 특별재난지역으로 선포돼 이번 연습에서 제외됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!