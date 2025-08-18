충북 을지연습 10개 시·군 실시
입력 2025.08.18 (21:52) 수정 2025.08.18 (22:05)
충청북도의 올해 을지연습이 오늘 시작돼 나흘 동안 청주시를 제외한 10개 시·군에서 진행됩니다.
올해 훈련은 민·관·군·경 합동으로 드론과 사이버 공격에 대한 대응과 적의 공격 상황을 가정한 도상 연습 등 실전 중심으로 진행됩니다.
청주시는 지난달 호우에 특별재난지역으로 선포돼 이번 연습에서 제외됐습니다.
정진규 기자 jin9@kbs.co.kr정진규 기자의 기사 모음
