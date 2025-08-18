정은경 장관, “장애인석 전수 조사 검토”
입력 2025.08.18 (21:54) 수정 2025.08.18 (22:02)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한화이글스의 장애인석 전용 사태와 관련해 정은경 보건복지부 장관이 전국 모든 스포츠 시설을 대상으로 전수 조사를 검토하겠다고 말했습니다.
정 장관은 오늘(18일) 국회 보건복지위원회 전체 회의에서 국민의힘 최보윤 의원이 "한화이글스가 장애인석 표지를 의도적으로 가리고, 5만 원짜리 특별석으로 2억 원 넘는 부당수익을 올린 것으로 추정된다"며, "전국 모든 경기장을 점검해야 한다"고 주장하자, "지자체와 실태 점검 방안을 협의해 조사 시행 방안을 검토하겠다"고 답했습니다.
정 장관은 오늘(18일) 국회 보건복지위원회 전체 회의에서 국민의힘 최보윤 의원이 "한화이글스가 장애인석 표지를 의도적으로 가리고, 5만 원짜리 특별석으로 2억 원 넘는 부당수익을 올린 것으로 추정된다"며, "전국 모든 경기장을 점검해야 한다"고 주장하자, "지자체와 실태 점검 방안을 협의해 조사 시행 방안을 검토하겠다"고 답했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 정은경 장관, “장애인석 전수 조사 검토”
-
- 입력 2025-08-18 21:54:10
- 수정2025-08-18 22:02:43
한화이글스의 장애인석 전용 사태와 관련해 정은경 보건복지부 장관이 전국 모든 스포츠 시설을 대상으로 전수 조사를 검토하겠다고 말했습니다.
정 장관은 오늘(18일) 국회 보건복지위원회 전체 회의에서 국민의힘 최보윤 의원이 "한화이글스가 장애인석 표지를 의도적으로 가리고, 5만 원짜리 특별석으로 2억 원 넘는 부당수익을 올린 것으로 추정된다"며, "전국 모든 경기장을 점검해야 한다"고 주장하자, "지자체와 실태 점검 방안을 협의해 조사 시행 방안을 검토하겠다"고 답했습니다.
정 장관은 오늘(18일) 국회 보건복지위원회 전체 회의에서 국민의힘 최보윤 의원이 "한화이글스가 장애인석 표지를 의도적으로 가리고, 5만 원짜리 특별석으로 2억 원 넘는 부당수익을 올린 것으로 추정된다"며, "전국 모든 경기장을 점검해야 한다"고 주장하자, "지자체와 실태 점검 방안을 협의해 조사 시행 방안을 검토하겠다"고 답했습니다.
-
-
박연선 기자 zion@kbs.co.kr박연선 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.