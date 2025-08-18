2025년 을지연습, 주요 공공기관서 21일까지 진행

동영상 고정 취소

국가 비상사태에 대비해 위기관리와 대비 태세를 점검하는 2025년 을지연습이 오는 21일까지 대전시와 충남도 등 주요 공공기관에서 진행됩니다.



올해 을지연습은 비상사태 단계별 위기관리 조치 사항과 전시 상황 시나리오를 종합적으로 점검하고, 비상사태에 따라 근무 인원과 장비를 이동하는 소산 훈련 등이 진행됩니다.



또 모레 오후에는 특별재난지역으로 선포된 시·군을 제외하고 전 국민을 대상으로 한 공습 대비 민방위 훈련이 진행될 예정입니다.



