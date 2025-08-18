춘천, ‘청년친화도시’ 추진단 모집

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

춘천시가 '청년 친화 도시' 사업에 참여할 청년 추진단을 이달(8월) 24일까지 모집합니다.



모집 대상은 19살부터 45살 사이 춘천시민입니다.



추진단은 시정에 대한 정책 제안과 상품 개발, SNS 채널 운영을 담당합니다.



