횡성-日야즈정, ‘어린이 교류 30주년’ 기념
입력 2025.08.18 (21:56) 수정 2025.08.18 (22:21)
횡성군은 오늘(18일) '알프스대영CC'에서 '횡성군-야즈정 어린이 교류 30주년 기념행사'를 열었습니다.
두 도시의 초등학생 20여 명은 현재 횡성에서 문화체험을 하고 있습니다.
두 도시의 어린이 교류는 2005년 시작됐습니다.
다음 달(9월)에는 횡성의 초등학생들이 일본 야즈정을 방문합니다.
