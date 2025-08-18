[오늘의 영상] 오늘은 정후 리 대신 정후 니
입력 2025.08.18 (21:57)
오늘 미국 현지에선 정후 리 말고 정후 니로 소개된 사연이 있는데요.
정후 니의 니가 바로 무릎을 뜻하는데 진기명기 수비 장면 보시면 이해하실수 있습니다.
오늘의 영상입니다.
