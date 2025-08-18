[오늘의 영상] 오늘은 정후 리 대신 정후 니

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

오늘 미국 현지에선 정후 리 말고 정후 니로 소개된 사연이 있는데요.



정후 니의 니가 바로 무릎을 뜻하는데 진기명기 수비 장면 보시면 이해하실수 있습니다.



오늘의 영상입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!