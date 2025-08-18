[뉴스9 날씨] 수도권과 강원 내일 오전까지 비, 오후엔 곳곳 소나기

동영상 고정 취소

북쪽을 지나는 비구름의 영향으로 수도권과 강원도 곳곳에 비가 내리고 있습니다.



내일 오전까지 경기 북부와 강원 북부에 최대 80mm 이상, 그 밖의 수도권과 강원도에 10에서 60mm의 비가 내리겠고, 비가 그치고나서도 소나기 소식이 이어지겠습니다.



내일 대기 불안정으로 전국 내륙 곳곳에 벼락과 돌풍을 동반한 소나기가 예상됩니다.



당분간 폭염은 계속됩니다.



동해안과 남부 대부분 지역에 폭염 경보가 발효 중입니다.



한낮 기온이 오늘보다 조금 낮아져 서울 31도로 예상되고, 내일 비 소식 없이 흐린 날씨의 강릉은 한낮에 34도까지 오르겠습니다.



내일 전주와 광주, 제주의 낮 기온이 33도로 예상됩니다.



내일 대구와 포항의 한낮 기온 35도까지 오르면서 영남 지역의 폭염이 이어지겠습니다.



바다의 물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.



수요일인 모레도 수도권과 강원에 비가 내릴 전망입니다.



날씨였습니다.



강아랑 기상캐스터/그래픽:남현서/진행:이주현



