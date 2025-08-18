부산 시내버스 홍채 인식 음주 측정 시스템 도입

동영상 고정 취소

최근 부산에서 버스 기사 음주 운전이 적발된 가운데 시내버스에 홍채 인식을 기반으로 한 음주 측정 시스템이 도입됩니다.



부산시는 "사전 등록한 운전자의 홍채를 인식해 음주 여부를 판별할 수 있어 대리 음주 측정이나 음주 측정 회피를 막을 수 있다"고 설명했습니다.



부산시는 지역 여객 운수 사업장 등 53곳에 해당 시스템을 구축해 다음 달 말부터 본격 시행할 예정입니다.



