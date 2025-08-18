부산 무주택 61만 6천여 가구…역대 최대치

동영상 고정 취소

부산의 무주택 가구가 역대 최대치인 61만 6천 7백여 가구로 집계됐습니다.



통계청의 자료를 보면 2023년 기준 부산 무주택 가구는 61만 6천 7백여 가구로 전년보다 579가구 늘었습니다.



이는 전국 17개 시도 가운데 경기도와 서울에 이어 세 번째로 많은 것으로 집값 상승에 더해 저소득 1인 가구가 늘어난 점이 주된 원인으로 분석됩니다.



