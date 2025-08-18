전북 소방, 공항·항만 등 화재 안전 조사

동영상 고정 취소

전북도소방본부가 올해 말까지 공항과 항만을 비롯한 특별관리시설물 2백40여 곳을 대상으로 화재 안전 조사를 합니다.



무허가 위험물을 저장하거나 다루는지, 소방시설과 피난시설을 제대로 관리하고 있는지 등을 확인합니다.



현재 전북에 320곳이 특별관리시설물로 지정된 가운데, 이번 조사는 국가기반시설 등을 집중적으로 살필 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!