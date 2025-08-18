전북도, 연말까지 스마트 도시 안전망 구축

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

전북도는 올해 말까지 무주군과 순창군에 스마트 도시 안전망을 구축할 방침입니다.



이에 따라 내년부터는 전북 모든 시군에서 범죄와 화재 등 긴급 상황 발생 시 경찰과 소방 등 유관기관에 CCTV 영상 제공이 가능할 전망입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!