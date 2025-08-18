전북도, 연말까지 스마트 도시 안전망 구축
입력 2025.08.18 (21:59)
전북도는 올해 말까지 무주군과 순창군에 스마트 도시 안전망을 구축할 방침입니다.
이에 따라 내년부터는 전북 모든 시군에서 범죄와 화재 등 긴급 상황 발생 시 경찰과 소방 등 유관기관에 CCTV 영상 제공이 가능할 전망입니다.
