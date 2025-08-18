올해 대구 전기차 보조 4천 380대…예산 소진

동영상 고정 취소

올해 대구 전기차 보조금 지급 실적이 벌써 4천380대를 기록했습니다.



이는 지난 전체 보조금 지급 실적인 4천453대에 육박하는 수준입니다.



이는 중저가 전기차가 늘어난 영향으로 대구시의 당초 예산으로는 앞으로 90~100대분에 대한 지원만 가능합니다.



대구시는 전기차 수요가 이어질 것으로 보고, 추가경정 예산안에 보조금 추가 편성하는 방안을 검토하고 있습니다.



