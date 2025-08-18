대구·경북도 을지연습 진행…드론 등 활용
입력 2025.08.18 (22:00) 수정 2025.08.18 (22:04)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
행정안전부가 주관하는 2025년 을지연습이 오늘부터 나흘간 대구경북에서도 진행됩니다.
민·관·군·경·소방이 함께 참여하는 이번 훈련에서는 드론 등 첨단과학기술을 활용한 안보 위협과 국가 비상대비태세 대응 능력을 키우는 과정을 진행하고 있습니다.
특히 모레(20일)는 민방위 훈련이 진행되면서 주민 대피와 함께 소방차와 구급차 길 터주기 훈련이 진행됩니다.
민·관·군·경·소방이 함께 참여하는 이번 훈련에서는 드론 등 첨단과학기술을 활용한 안보 위협과 국가 비상대비태세 대응 능력을 키우는 과정을 진행하고 있습니다.
특히 모레(20일)는 민방위 훈련이 진행되면서 주민 대피와 함께 소방차와 구급차 길 터주기 훈련이 진행됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 대구·경북도 을지연습 진행…드론 등 활용
-
- 입력 2025-08-18 22:00:16
- 수정2025-08-18 22:04:51
행정안전부가 주관하는 2025년 을지연습이 오늘부터 나흘간 대구경북에서도 진행됩니다.
민·관·군·경·소방이 함께 참여하는 이번 훈련에서는 드론 등 첨단과학기술을 활용한 안보 위협과 국가 비상대비태세 대응 능력을 키우는 과정을 진행하고 있습니다.
특히 모레(20일)는 민방위 훈련이 진행되면서 주민 대피와 함께 소방차와 구급차 길 터주기 훈련이 진행됩니다.
민·관·군·경·소방이 함께 참여하는 이번 훈련에서는 드론 등 첨단과학기술을 활용한 안보 위협과 국가 비상대비태세 대응 능력을 키우는 과정을 진행하고 있습니다.
특히 모레(20일)는 민방위 훈련이 진행되면서 주민 대피와 함께 소방차와 구급차 길 터주기 훈련이 진행됩니다.
-
-
류재현 기자 jae@kbs.co.kr류재현 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.