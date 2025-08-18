대구·경북도 을지연습 진행…드론 등 활용

동영상 고정 취소

행정안전부가 주관하는 2025년 을지연습이 오늘부터 나흘간 대구경북에서도 진행됩니다.



민·관·군·경·소방이 함께 참여하는 이번 훈련에서는 드론 등 첨단과학기술을 활용한 안보 위협과 국가 비상대비태세 대응 능력을 키우는 과정을 진행하고 있습니다.



특히 모레(20일)는 민방위 훈련이 진행되면서 주민 대피와 함께 소방차와 구급차 길 터주기 훈련이 진행됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!