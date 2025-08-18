김경수 “초광역 경제 중요…인위적 행정통합 안 돼”

동영상 고정 취소

김경수 지방시대위원장이 오늘(18일) 라디오방송에 출연해, 인위적 행정 통합의 부당함을 지적했습니다.



김 위원장은 행정 통합 논의는 자연스럽게 나와야 한다며, 인위적 행정 통합은 주민도 관심이 없고, 시도지사와 공무원들만 관심이 있다고 말했습니다.



또, 초광역 단위로 경제권과 생활권을 만들려면 대중 교통망이 기본이라며, 최소한 부울경은 전철과 도로가 짜여져 자연스럽게 가야 한다고 설명했습니다.



