영천 공장 화재 인근 저수지 물고기 2톤 폐사

지난 3일 영천 화장품 원료 제조공장 화재 이후 인근 청못 저수지에서 물고기 2톤이 폐사하는 등 방제 노력에도 2차 피해가 이어지고 있습니다.



