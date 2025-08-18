영천 공장 화재 인근 저수지 물고기 2톤 폐사
입력 2025.08.18 (22:01) 수정 2025.08.18 (22:06)
지난 3일 영천 화장품 원료 제조공장 화재 이후 인근 청못 저수지에서 물고기 2톤이 폐사하는 등 방제 노력에도 2차 피해가 이어지고 있습니다.
지난 3일 영천 화장품 원료 제조공장 화재 이후 인근 청못 저수지에서 물고기 2톤이 폐사하는 등 방제 노력에도 2차 피해가 이어지고 있습니다.
박준우 기자 joonwoo@kbs.co.kr
