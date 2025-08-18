대구시, 올해 숙련 기술인 명장 3명 선정

동영상 고정 취소

대구시가 지역의 우수한 숙련 기술인 3명을 올해의 명장으로 선정했습니다.



선정된 기술인은 섬유 가공 직종에 김조은 명장, 한복 생산 직종 최경숙 명장, 미용 직종에 박동열 명장입니다.



대구시 명장은 지역 산업 현장에서 15년 이상 종사하며 최고 수준의 기술력을 보유하고 기술 발전에 도움을 준 숙련 기술인으로 지금까지 55명이 선정됐습니다.



