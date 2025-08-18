강원 을지연습 오늘 시작…정선터널 모레 오후 통제
입력 2025.08.18 (22:06) 수정 2025.08.18 (22:15)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국가비상사태에 대비한 2025년 을지연습이 오늘(18일) 시작해 강원도 각급 기관에서 사흘간 이어집니다.
강원도는 오늘(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갔습니다.
각 시군도 종합상황실을 가동하고 주민 이동, 공습 대비 민방위 훈련을 진행합니다.
한편, 을지연습 실제 훈련 시행으로 모레(20일) 오후 1시부터 5시까지 4시간 동안 국도 42호선 정선터널이 전면 통제됩니다.
강원도는 오늘(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갔습니다.
각 시군도 종합상황실을 가동하고 주민 이동, 공습 대비 민방위 훈련을 진행합니다.
한편, 을지연습 실제 훈련 시행으로 모레(20일) 오후 1시부터 5시까지 4시간 동안 국도 42호선 정선터널이 전면 통제됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강원 을지연습 오늘 시작…정선터널 모레 오후 통제
-
- 입력 2025-08-18 22:06:50
- 수정2025-08-18 22:15:15
국가비상사태에 대비한 2025년 을지연습이 오늘(18일) 시작해 강원도 각급 기관에서 사흘간 이어집니다.
강원도는 오늘(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갔습니다.
각 시군도 종합상황실을 가동하고 주민 이동, 공습 대비 민방위 훈련을 진행합니다.
한편, 을지연습 실제 훈련 시행으로 모레(20일) 오후 1시부터 5시까지 4시간 동안 국도 42호선 정선터널이 전면 통제됩니다.
강원도는 오늘(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갔습니다.
각 시군도 종합상황실을 가동하고 주민 이동, 공습 대비 민방위 훈련을 진행합니다.
한편, 을지연습 실제 훈련 시행으로 모레(20일) 오후 1시부터 5시까지 4시간 동안 국도 42호선 정선터널이 전면 통제됩니다.
-
-
김문영 기자 mykim@kbs.co.kr김문영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
강릉-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.