강원 을지연습 오늘 시작…정선터널 모레 오후 통제

국가비상사태에 대비한 2025년 을지연습이 오늘(18일) 시작해 강원도 각급 기관에서 사흘간 이어집니다.



강원도는 오늘(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갔습니다.



각 시군도 종합상황실을 가동하고 주민 이동, 공습 대비 민방위 훈련을 진행합니다.



한편, 을지연습 실제 훈련 시행으로 모레(20일) 오후 1시부터 5시까지 4시간 동안 국도 42호선 정선터널이 전면 통제됩니다.



