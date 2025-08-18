강원 휘발유·경유 가격 소폭 하락…하향 안정세
입력 2025.08.18 (22:08) 수정 2025.08.18 (22:15)
정부가 유류세 인하 조처를 연장하기로 한 가운데, 강원도 내 휘발유와 경유 가격이 소폭 하락했습니다.
한국석유공사 유가정보시스템 오피넷을 보면, 오늘(18일) 기준 강원도 내 주유소의 휘발유 평균 판매가는 리터당 1681.95원 경유 판매가는 1552.95원으로, 지난주 평균 판매가보다 각각 1.41원, 1.30원 내렸습니다.
정유업계는 국제유가 하락 영향 등으로 당분간 하향 안정세를 예상하고 있습니다.
정부가 유류세 인하 조처를 연장하기로 한 가운데, 강원도 내 휘발유와 경유 가격이 소폭 하락했습니다.
한국석유공사 유가정보시스템 오피넷을 보면, 오늘(18일) 기준 강원도 내 주유소의 휘발유 평균 판매가는 리터당 1681.95원 경유 판매가는 1552.95원으로, 지난주 평균 판매가보다 각각 1.41원, 1.30원 내렸습니다.
정유업계는 국제유가 하락 영향 등으로 당분간 하향 안정세를 예상하고 있습니다.
강규엽 기자 basic@kbs.co.kr
