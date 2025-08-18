강릉국가유산야행 역대 최다 15만 2천여 명 방문

동영상 고정 취소

2025 강릉국가유산야행에 역대 가장 많은 15만여 명이 다녀간 것으로 집계됐습니다.



강릉문화원은 지난 14일부터 16일까지 사흘간 강릉대도호부관아와 강릉 서부시장 일원에서 열린 강릉국가유산야행에 모두 15만 2,630명이 다녀갔다고 추산했습니다.



올해로 10주년을 맞은 이번 국가유산야행은 문화유산 관련 프로그램과 함께 대규모 드론쇼가 열렸습니다.



