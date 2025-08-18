김건희, 또 진술거부…한덕수, 내일 재소환 뒤 구속영장 수순?

동영상 고정 취소

[앵커]



임주혜 변호사 나와있습니다.



먼저 김건희 여사 얘깁니다.



오늘도 대부분 진술거부권을 행사한 걸로 전해졌습니다.



이유가 뭘까요?



[앵커]



윤 전 대통령은 아예 출석 자체를 거부하고 있지만 김건희 여사는 출석은 하되 진술은 거부하는 모습을 보이고 있습니다.



이런 차이를 어떻게 봐야할까요?



[앵커]



특검이 모레 김여사를 다시 부르겠다고 했는데요.



같은 상황이 반복될 수 도 있을텐데 특검의 계획은 뭘까요?



[앵커]



특검이 오늘 건진법사 전성배 씨, 그리고 김예성 씨도 불러 조사했는데요.



두 사람을 함께 부른 이유가 있을까요?



[앵커]



당초 예상과 달리 김여사와 대질 조사는 하지 않은 걸로 전해졌죠?



[앵커]



서희건설 이봉관 회장의 자수서 내용이 추가로 공개됐습니다.



김 여사가 안전가옥을 사용했다는 의혹이죠?



구체적으로 어떤 내용인가요?



[앵커]



특검이 내일 한덕수 전 총리를 불러 조사합니다.



한 전 총리, 어떤 혐의를 받고 있는 지 정리해볼까요?



[앵커]



이번이 두번째 소환이잖아요?



특검이 영장 청구도 검토 중인 걸로 전해졌는데요 어떻게 예상하시나요?



[앵커]



윤 전 대통령 부부에게 위자료를 요구하는 소송이 제기됐습니다.



이번이 두번짼데 이번엔 김건희 여사도 포함된 게 특징이죠?



[앵커]



이번 소송은 '선정당사자' 소송 형태로 진행된다던데, 이게 어떤 방식인 거고 향후 법정에선 어떤 게 쟁점이 될까요?



[앵커]



임주혜 변호사였습니다.



말씀 잘 들었습니다.



