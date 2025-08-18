뉴스라인 W

국민의힘, ‘당사 압수수색’ 총력 저지…“수사 빙자한 범죄”

입력 2025.08.18 (23:15) 수정 2025.08.18 (23:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

김건희, 또 진술거부…한덕수, 내일 재소환 뒤 구속영장 수순?

김건희, 또 진술거부…한덕수, 내일 재소환 뒤 구속영장 수순?
철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’

철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’

다음
[앵커]

국민의힘은 김건희 특검의 당원 명부 압수수색 시도에 대해, '수사를 빙자한 범죄'라고 강력 반발하고 있습니다.

특검 사무실과 법원 앞에서 잇따라 긴급 의원총회를 열어 즉각 중단을 촉구했습니다.

박영민 기자의 보도입니다.

[리포트]

["야당 탄압! 정치 보복! 압수수색 중단하라!"]

김건희 특검팀 사무실 앞에서 긴급 의원총회를 연 국민의힘.

특검이 당원 5백만 명의 개인정보를 강탈하려 한다며, 위헌·위법적인 압수수색, 야당 말살 시도를 중단하라고 촉구했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "야당을 범죄자 집단으로 몰아가는 민중기 특검이야말로 수사를 빙자해서 범죄를 저지르고 있는 것이다."]

영장을 발부한 법원도 압박했습니다.

이재명 대통령 재판은 연기하며 권력에 무릎 꿇은 법원이, 이제는 특검의 영장 자동발급기가 됐다고 비판했습니다.

[박형수/국민의힘 의원 : "권력 앞에 이렇게 누워버린다면 대한민국의 미래는 없고 대한민국의 사법은 죽은 것입니다."]

당권 주자들도, "정치 보복", "정치 특검의 광기"라며 공세에 가세했습니다.

국민의힘의 강한 반발에 특검도 물밑 조율에 나섰습니다.

검사와 수사관을 보내 수사 협조를 거듭 요청했습니다.

하지만, 국민의힘이 통일교인 입당 의혹과 국민의힘 당원 명부는 무관하다고 주장하면서, 양측은 끝내 이견을 좁히지 못했습니다.

이런 가운데 국민의힘은 세 번째 의원총회를 열어 당원 명부 사수를 결의했습니다.

오는 20일 압수수색 영장 만료일까지 송언석 비대위원장과 의원들이 당사에서 24시간 대기하며, 영장 집행을 저지할 방침입니다.

KBS 뉴스 박영민입니다.

촬영기자:임태호/영상편집:김형기/그래픽:김지훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘, ‘당사 압수수색’ 총력 저지…“수사 빙자한 범죄”
    • 입력 2025-08-18 23:15:31
    • 수정2025-08-18 23:21:00
    뉴스라인 W
[앵커]

국민의힘은 김건희 특검의 당원 명부 압수수색 시도에 대해, '수사를 빙자한 범죄'라고 강력 반발하고 있습니다.

특검 사무실과 법원 앞에서 잇따라 긴급 의원총회를 열어 즉각 중단을 촉구했습니다.

박영민 기자의 보도입니다.

[리포트]

["야당 탄압! 정치 보복! 압수수색 중단하라!"]

김건희 특검팀 사무실 앞에서 긴급 의원총회를 연 국민의힘.

특검이 당원 5백만 명의 개인정보를 강탈하려 한다며, 위헌·위법적인 압수수색, 야당 말살 시도를 중단하라고 촉구했습니다.

[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "야당을 범죄자 집단으로 몰아가는 민중기 특검이야말로 수사를 빙자해서 범죄를 저지르고 있는 것이다."]

영장을 발부한 법원도 압박했습니다.

이재명 대통령 재판은 연기하며 권력에 무릎 꿇은 법원이, 이제는 특검의 영장 자동발급기가 됐다고 비판했습니다.

[박형수/국민의힘 의원 : "권력 앞에 이렇게 누워버린다면 대한민국의 미래는 없고 대한민국의 사법은 죽은 것입니다."]

당권 주자들도, "정치 보복", "정치 특검의 광기"라며 공세에 가세했습니다.

국민의힘의 강한 반발에 특검도 물밑 조율에 나섰습니다.

검사와 수사관을 보내 수사 협조를 거듭 요청했습니다.

하지만, 국민의힘이 통일교인 입당 의혹과 국민의힘 당원 명부는 무관하다고 주장하면서, 양측은 끝내 이견을 좁히지 못했습니다.

이런 가운데 국민의힘은 세 번째 의원총회를 열어 당원 명부 사수를 결의했습니다.

오는 20일 압수수색 영장 만료일까지 송언석 비대위원장과 의원들이 당사에서 24시간 대기하며, 영장 집행을 저지할 방침입니다.

KBS 뉴스 박영민입니다.

촬영기자:임태호/영상편집:김형기/그래픽:김지훈
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적 단서 전부 유실…감찰도 안 해
김건희, 또 “모른다·기억 안 <br>난다” …특검, 20일 추가 소환

김건희, 또 “모른다·기억 안 난다” …특검, 20일 추가 소환
군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기

군사합의 복원, 접경지 훈련 중단부터?…전 정부 ‘8·15독트린’ 폐기
철강 파생상품도 50% 관세…<br>수출기업 ‘2차 충격’

철강 파생상품도 50% 관세…수출기업 ‘2차 충격’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.