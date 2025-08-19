[잇슈 컬처] BTS 뷔·손흥민, LA다저스 홈경기 시구…일정은?

동영상 고정 취소

미국 프로야구 메이저리그 LA 다저스가 한국 출신의 세계적인 스타들을 연이어 시구자로 초청했습니다.



현지 시간 17일 LA 다저스는 공식 SNS에 방탄소년단 멤버 '뷔'씨의 사진과 게시글을 올려 뷔 씨가 오는 25일 다저 스타디움에서 다저스 홈 경기의 시구를 맡는다고 밝혔습니다.



소식이 전해지자 해당 경기의 티켓 예매 사이트는 너무 많은 방문자가 몰려 일시적인 접속 장애를 빚기도 했습니다.



앞서 다저스는 미국 프로축구 LAFC에 입단한 손흥민 선수의 시구 계획도 알린 바 있는데요.



손흥민 선수의 시구는 뷔 씨와 이틀 간격으로 오는 27일 예정돼 있으며 손 선수는 자신의 SNS에 시구 연습을 해야겠다는 글을 적기도 했습니다.



